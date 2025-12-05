Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K11 - Die neuen Fälle

Kinderlachen in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 76vom 05.12.2025
Kinderlachen in Gefahr

Kinderlachen in GefahrJetzt kostenlos streamen

K11 - Die neuen Fälle

Folge 76: Kinderlachen in Gefahr

22 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Auf den Münchener Spielplätzen treibt ein Wahnsinniger sein Unwesen. Bereits mehrere Kinder haben sich an den in Sandkästen versteckten Rasierklingen verletzt. Schaffen es die Kommissarinnen Daniela Stamm und Charlotte Fuchs den Täter zu schnappen, bevor die nächsten Kinderhände aufgeschlitzt werden?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K11 - Die neuen Fälle
SAT.1
K11 - Die neuen Fälle

K11 - Die neuen Fälle

Alle 4 Staffeln und Folgen