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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Andreas Vitasek

ORF IIIStaffel 1Folge 28vom 05.07.2026
Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Andreas Vitasek

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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Folge 28: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Andreas Vitasek

32 Min.Folge vom 05.07.2026

Herb, aber mit etwas Restsüße blickt Andreas Vitasek in seinem neuen Programm "Spätlese" auf die aktuellen Themen unserer Zeit. Klimaschutz, Pandemie, politische Korrektheit, unverschämte Werbung, künstliche Intelligenz und natürliche Blödheit werden durch die Brille eines gereiften, aber keinesfalls seriösen Herrn betrachtet. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen

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