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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 28: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Andreas Vitasek
32 Min.Folge vom 05.07.2026
Herb, aber mit etwas Restsüße blickt Andreas Vitasek in seinem neuen Programm "Spätlese" auf die aktuellen Themen unserer Zeit. Klimaschutz, Pandemie, politische Korrektheit, unverschämte Werbung, künstliche Intelligenz und natürliche Blödheit werden durch die Brille eines gereiften, aber keinesfalls seriösen Herrn betrachtet. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
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