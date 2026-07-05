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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 32: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Angelika Niedetzky
32 Min.Folge vom 05.07.2026
Sie ermittelt nicht nur für SOKO Linz, sondern ist auch eine der beliebtesten Kabarettistinnen des Landes: Angelika Niedetzky nimmt das Leben, wie es ist - und dreht es einmal genüsslich durch den Pointenwolf. Mit viel Herz, scharfem Blick und einer ordentlichen Portion Selbstironie erzählt sie von Beziehungen, Erwartungen und den kleinen Katastrophen des Alltags. Dabei trifft sie den Nerv des Publikums punktgenau. Ein Auftritt zum Wiedererkennen, Mitlachen und genüsslichen Kopfnicken.
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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
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Copyrights:© Season 1: ORF 3