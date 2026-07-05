Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Chrissi BuchmasserJetzt kostenlos streamen
Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 27: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Chrissi Buchmasser
32 Min.Folge vom 05.07.2026
Die preisgekrönte Kabarettistin Chrissi Buchmasser aus der Steiermark begeistert mit bodenständigem Charme, schwarzem Humor und treffsicheren Pointen. Bildquelle: ORF
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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
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