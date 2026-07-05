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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Chrissi Buchmasser

ORF IIIStaffel 1Folge 27vom 05.07.2026
Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Chrissi Buchmasser

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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Folge 27: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Chrissi Buchmasser

32 Min.Folge vom 05.07.2026

Die preisgekrönte Kabarettistin Chrissi Buchmasser aus der Steiermark begeistert mit bodenständigem Charme, schwarzem Humor und treffsicheren Pointen. Bildquelle: ORF

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