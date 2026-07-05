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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Thomas Hangweyrer & Robert Palfrader (Podcast)

ORF IIIStaffel 1Folge 31vom 05.07.2026
Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Thomas Hangweyrer & Robert Palfrader (Podcast)

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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Folge 31: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Thomas Hangweyrer & Robert Palfrader (Podcast)

46 Min.Folge vom 05.07.2026

Robert Palfrader und Thomas Hangweyrer porträtieren heimische prominente Personen im einzigartigen Interview-Rahmen so, wie diese bisher noch nicht in Erscheinung getreten sind. Hier wird nicht lange gefackelt, hier wird geredet, gedacht - und manchmal auch herrlich abgeschweift. Hangweyrer und Palfrader nehmen das Publikum mit auf eine Reise irgendwo zwischen genialer Eingebung und gepflegtem Unsinn. Spontan, unberechenbar und immer für eine Überraschung gut: ein Auftritt, bei dem man nie ganz weiß, was als Nächstes passiert - aber genau das macht den Reiz aus.

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