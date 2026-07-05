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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 25: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Caroline Athanasiadis
35 Min.Folge vom 05.07.2026
Mit einem Auszug aus ihrem Programm "Souvlaki oder Schnitzel?“ sorgt Caro Athanasiadis für beste Unterhaltung auf der Donauinsel. Sprachgewandt, musikalisch und mit viel Wiener Schmäh erzählt sie vom turbulenten Alltag zwischen zwei Kulturen: Als „kleine, schnelle, laute Caro“ in Griechenland und als Dancing Star in Wien. Ein temperamentvoller Mix aus Humor, Musik und Selbstironie. Bildquelle: ORF
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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
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