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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Caroline Athanasiadis

ORF IIIStaffel 1Folge 25vom 05.07.2026
Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Caroline Athanasiadis

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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Folge 25: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Caroline Athanasiadis

35 Min.Folge vom 05.07.2026

Mit einem Auszug aus ihrem Programm "Souvlaki oder Schnitzel?“ sorgt Caro Athanasiadis für beste Unterhaltung auf der Donauinsel. Sprachgewandt, musikalisch und mit viel Wiener Schmäh erzählt sie vom turbulenten Alltag zwischen zwei Kulturen: Als „kleine, schnelle, laute Caro“ in Griechenland und als Dancing Star in Wien. Ein temperamentvoller Mix aus Humor, Musik und Selbstironie. Bildquelle: ORF

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