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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Benedikt Mitmannsgruber

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 04.07.2026
Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Benedikt Mitmannsgruber

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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Folge 18: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Benedikt Mitmannsgruber

29 Min.Folge vom 04.07.2026

Als fixe Größe der österreichischen Kabarettszene hat sich Benedikt Mitmannsgruber längst etabliert. In seinem Programm erzählt der Mühlviertler pointiert von seiner Kindheit im Dorf an der oberösterreichisch-tschechischen Grenze und seinem Alltag als sensibler Veganer in ländlicher Umgebung. Persönlich, scharf beobachtet und sehr unterhaltsam bringt er das Donauinselfest in Stimmung. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen

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