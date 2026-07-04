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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 18: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Benedikt Mitmannsgruber
29 Min.Folge vom 04.07.2026
Als fixe Größe der österreichischen Kabarettszene hat sich Benedikt Mitmannsgruber längst etabliert. In seinem Programm erzählt der Mühlviertler pointiert von seiner Kindheit im Dorf an der oberösterreichisch-tschechischen Grenze und seinem Alltag als sensibler Veganer in ländlicher Umgebung. Persönlich, scharf beobachtet und sehr unterhaltsam bringt er das Donauinselfest in Stimmung. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
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