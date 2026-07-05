Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Nina HartmannJetzt kostenlos streamen
Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 29: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Nina Hartmann
33 Min.Folge vom 05.07.2026
Nina Hartmann nimmt sich selbst und das Leben nicht zu ernst - und genau darin liegt ihre Stärke. Mit viel Charme, Selbstironie und einem sicheren Gespür für Pointen erzählt sie von den kleinen Dramen des Alltags. Was dabei entsteht, ist ein Auftritt voller Wärme, Witz und dem guten Gefühl: Man ist mit dem ganzen Wahnsinn nicht allein.
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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
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Copyrights:© Season 1: ORF 3