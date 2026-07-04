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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 17: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Angelika Niedetzky
32 Min.Folge vom 04.07.2026
Auszüge aus ihrem Erfolgsprogramm "Der schönste Tag" präsentiert Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky im Kabarettzelt der Donauinsel. Anfang 40, frisch getrennt und noch immer ohne Ring am Finger – dafür mit einem gefangenen Brautstrauß. Auf der turbulenten Suche nach dem Richtigen nimmt sie Dating, Zeitgeist und Alltagswahnsinn mit viel Witz und treffsicheren Pointen aufs Korn. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
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Kabaretthighlights vom Donauinselfest
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