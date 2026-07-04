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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Angelika Niedetzky

ORF IIIStaffel 1Folge 17vom 04.07.2026
Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Angelika Niedetzky

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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Folge 17: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Angelika Niedetzky

32 Min.Folge vom 04.07.2026

Auszüge aus ihrem Erfolgsprogramm "Der schönste Tag" präsentiert Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky im Kabarettzelt der Donauinsel. Anfang 40, frisch getrennt und noch immer ohne Ring am Finger – dafür mit einem gefangenen Brautstrauß. Auf der turbulenten Suche nach dem Richtigen nimmt sie Dating, Zeitgeist und Alltagswahnsinn mit viel Witz und treffsicheren Pointen aufs Korn. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen

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