Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.09.2021

PULS 4Staffel 1Folge 267vom 24.09.2021
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.09.2021

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.09.2021Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 267: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.09.2021

5 Min.Folge vom 24.09.2021Ab 6

- Lokalaugenschein: Der Neusiedlersee könnte austrocknen. Das wird dagegen getan. - Kompakt erklärt: Das bedeutet "Renaturierung" - Selbst gemacht: umweltfreundliche Bodylotion.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen