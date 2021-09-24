KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.09.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 267: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 28.09.2021
5 Min.
- Lokalaugenschein: Der Neusiedlersee könnte austrocknen. Das wird dagegen getan. - Kompakt erklärt: Das bedeutet "Renaturierung" - Selbst gemacht: umweltfreundliche Bodylotion.
