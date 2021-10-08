Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.10.2021

PULS 4Staffel 1Folge 281vom 08.10.2021
KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.10.2021

Folge 281: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.10.2021

5 Min.Folge vom 08.10.2021Ab 6

- Innovative Lebensverlängerung: StartUp will die Lebensdauer unserer Handys ausdehnen. - Kompakt erklärt: Das bedeutet ppm. - Lokalaugenschein: Eröffnung eines e-Mobility-PopUp-Stores in Wien.

