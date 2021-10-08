KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.10.2021Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 281: KLIMAHELDiNNEN - Das Nachhaltigkeits-Magazin vom 12.10.2021
5 Min.Folge vom 08.10.2021Ab 6
- Innovative Lebensverlängerung: StartUp will die Lebensdauer unserer Handys ausdehnen. - Kompakt erklärt: Das bedeutet ppm. - Lokalaugenschein: Eröffnung eines e-Mobility-PopUp-Stores in Wien.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen