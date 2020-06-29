Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 1: Tattoo, tattaa
23 Min.Folge vom 29.06.2020Ab 12
Rechtsanwältin Elisabeth ist geschockt, denn ihre einst vernünftige Tochter Charlotte (16) schlägt über die Stränge, pierct sich selbst, will sich tätowieren lassen und gefährdet immer heftiger ihre Gesundheit. Dann: Der achtjährige Philipp ist sich sicher: Seine Familie ist in ein Spukhaus gezogen! Er wird zum Geisterjäger und schützt das Haus mit magischen Symbolen. Hat er den Tod seiner Oma nie richtig verarbeitet? Oder verbirgt sich hinter dem Spuk etwas Gruseligeres?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1