Folge 9: Rolling Robin
23 Min.Folge vom 22.06.2020Ab 12
Als Sportskanone Robin nach einem Foul vorübergehend im Rollstuhl landet, sind sich seine Eltern sicher: Ihr Sohn kämpft sich zurück und ist sicher bald wieder der Alte! Doch es kommt anders ... Und: Eine friedfertige 19-Jährige fängt plötzlich an, zu randalieren und greift ihre Mitmenschen sowohl verbal als auch körperlich an. Imitiert sie die KämpferInnen aus dem Kampfspiel ihres Bruders? Und wer oder was macht das Mädchen plötzlich so aggressiv?
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
