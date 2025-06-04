Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die Milch macht's

SAT.1Staffel 4Folge 4
Die Milch macht's

Folge 4: Die Milch macht's

23 Min.Ab 12

Ein Neunjähriger wird dabei ertappt, wie er versucht, Muttermilch zu verkaufen, die eigentlich für seine sechs Monate alte Schwester bestimmt war. Die Expertin soll nun herausfinden, ob wirklich nur Eifersucht auf das Geschwisterchen oder doch ein ganz anderer Grund dahintersteckt. - Ein 13-jähriges Mädchen leidet seit Kurzem unter heftigen Ess-Attacken und starken Stimmungsschwankungen. Dann findet ihre Mutter eine Antibabypillen-Packung ...

SAT.1
