Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 2: Mik Bleichenborke
24 Min.Ab 12
Der sechsjährige Tim spricht und spielt auf einmal mit einem unsichtbaren Troll namens Mik Bleichborke! Der riesige Troll stiftet ihn zu immer mehr Chaos an! Was hat es mit dem imaginären Freund auf sich? Außerdem: Die 16-jährige Lisa wird beim Chillen an einem fremden Pool erwischt! Warum ist sie in das Haus eingebrochen? Ihre Mutter Maja ist außer sich vor Sorge - gerät Lisa jetzt auf die schiefe Bahn?
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1