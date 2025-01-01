Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Good Vibrations

SAT.1Staffel 4Folge 10
Good Vibrations

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 10: Good Vibrations

23 Min.Ab 12

Mutter Leonie ist alarmiert, als Sohn Cosmo (12) von der Schulpädagogin nach Hause gebracht wird, weil er auf dem Schulhof mit einem Vibrator geprahlt hat. Als sich dann auch noch herausstellt, dass der Schüler das Sexspielzeug geklaut hat, holt die Mutter eine Expertin zu Hilfe. - Ein Achtjähriger ist mit dem Roller gestürzt. Seine Mutter ist in großer Sorge, da er sich zuletzt sehr oft verletzt. Fremdverschulden? Oder wird er vielleicht gemobbt oder zu Mutproben gezwungen?

SAT.1
Alle 4 Staffeln und Folgen