Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle Augen auf mich

SAT.1Staffel 4Folge 11
Alle Augen auf mich

Alle Augen auf michJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 11: Alle Augen auf mich

24 Min.Ab 12

Ein 17-jähriger Teenager macht seinen Freunden und Eltern das Leben schwer - mit Prank-Videos! Seine Scherze werden immer geschmackloser und bedenklicher. - Der achtjährige Jonas ist seit kurzem leidenschaftlicher Mini-Gärtner. Er kümmert sich so gerne um die Pflänzchen, dass er deswegen sogar die Schule schwänzt. Was treibt den Kleinen hinaus ins Grüne?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen