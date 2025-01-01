Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Insomnia

SAT.1Staffel 4Folge 18
Folge 18: Insomnia

23 Min.Ab 12

Eine 17-Jährige bricht im Freibad vor den Augen ihres Freundes zusammen. Offenbar belastet die Jugendliche etwas so sehr, dass sie nicht einmal mit ihrer Mutter darüber sprechen kann. Hat sie Angst, ihren Freund zu verlieren? Und: Ein sechsjähriges Mädchen steckt mit der Hand im Briefkasten fest. Mutter Marion macht sich große Sorgen. Es ist nicht das erste Mal, dass ihre Tochter Post klaut. Die Familienhelferin findet eine Erklärung, die alle überrascht ...

