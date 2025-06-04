Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 7: Die ungeschminkte Wahrheit
24 Min.Ab 12
Ein Mädchen versucht, die neue Freundin ihres Vaters mit allen Mitteln zu vergraulen. Steckt ein erbitterter Konkurrenzkampf dahinter oder plagen das Kind andere Sorgen? Und: Die Streiche, die ein Junge seinen Eltern spielt, werden immer gruseliger. Fühlt er sich nur vernachlässigt und möchte Aufmerksamkeit? Die Familienhelferin stellt fest, dass viel mehr dahinter steckt und deckt ein dunkles Familiengeheimnis auf.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
