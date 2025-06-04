Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die ungeschminkte Wahrheit

SAT.1Staffel 4Folge 7
Die ungeschminkte Wahrheit

Die ungeschminkte WahrheitJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 7: Die ungeschminkte Wahrheit

24 Min.Ab 12

Ein Mädchen versucht, die neue Freundin ihres Vaters mit allen Mitteln zu vergraulen. Steckt ein erbitterter Konkurrenzkampf dahinter oder plagen das Kind andere Sorgen? Und: Die Streiche, die ein Junge seinen Eltern spielt, werden immer gruseliger. Fühlt er sich nur vernachlässigt und möchte Aufmerksamkeit? Die Familienhelferin stellt fest, dass viel mehr dahinter steckt und deckt ein dunkles Familiengeheimnis auf.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen