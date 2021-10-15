Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Pillepalle

SAT.1Staffel 4Folge 21vom 15.10.2021
Pillepalle

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 21: Pillepalle

24 Min.Folge vom 15.10.2021Ab 12

Ein 17-jähriges Mädchen wird bei dem Versuch, Medikamente in der Klinik zu klauen, erwischt. Dabei wird bei dem Teenager eine vor kurzem herbeigeführte Rippenprellung festgestellt. Und: Ein Achtjähriger betritt nicht mehr den Boden. Er läuft über Möbel oder legt sich einen Weg mit Tüchern aus. Seine Mutter hat den Verdacht, dass er das aus Empathie zu seinem Opa macht, der wegen eines Bandscheibenvorfalls im Rollstuhl sitzt.

