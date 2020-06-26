Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 22vom 26.06.2020
Folge 22: Du mich (L)auch

23 Min.Folge vom 26.06.2020Ab 12

Ein 12-Jähriger hat seit zwei Wochen unkontrollierte Wutanfälle. Beim Kinderarzt keimt der Verdacht auf, dass der schmächtige Junge offenbar heimlich etwas einnimmt, das dieses Verhalten auslöst. - Eine Zehnjährige entwickelt Zwangsstörungen, die den Alltag der Familie erheblich beeinflussen: Sie scheint besessen von der Zahl vier!

