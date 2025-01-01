Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 23: Zwei außer Rand und Band
23 Min.Ab 12
Schwiegermutter und Schwiegertochter streiten unablässig. Bei einem Krankenhausaufenthalt des Enkels eskaliert der Streit endgültig. - Eine Neunjährige nimmt immer wieder heimlich den Bus, obwohl ihre beste Freundin, zu der sie vorgibt, zu gehen, nur einige Straßen weiter wohnt. Will das Mädchen trotz Hundehaar-Allergie den früheren Familienhund im Tierheim besuchen oder haben ihre Irrfahrten ein ganz anderes Ziel?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
12
