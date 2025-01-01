Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Baby on Board

SAT.1Staffel 4Folge 25
Baby on Board

Baby on BoardJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 25: Baby on Board

23 Min.Ab 12

Als die 16-jährige Jennifer außerhalb ihrer Regel blutet, ist ihr Freund alarmiert und wendet sich hilfesuchend an die Familienhelfer. Schon bald ist klar, dass das junge Mädchen ein brisantes Geheimnis hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen