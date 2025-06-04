Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 28: Lakritzvergiftung
23 Min.Ab 12
Eine 40-jährige Mutter kann von heute auf morgen ihren Kopf nicht mehr anheben und sich binnen weniger Tage kaum noch fortbewegen. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis stehen vor einem Rätsel: Ist die Alleinerziehende schwer erkrankt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1