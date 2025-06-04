Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Lakritzvergiftung

SAT.1Staffel 4Folge 28
Folge 28: Lakritzvergiftung

23 Min.Ab 12

Eine 40-jährige Mutter kann von heute auf morgen ihren Kopf nicht mehr anheben und sich binnen weniger Tage kaum noch fortbewegen. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis stehen vor einem Rätsel: Ist die Alleinerziehende schwer erkrankt?

SAT.1
