Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 30: Gaga Lady
24 Min.Ab 12
Eine Patientin wird von ihrer Mutter in die Praxis gebracht. Die 19-Jährige ist beim Joggen gestürzt und hat sich einen Bänderanriss geholt und scheinbar auch gehörig den Kopf gestoßen. - Melanie (31) erleidet mit Baby Noah (11 Monate) auf dem Arm in der Gemeinschaftspraxis einen Zitteranfall und kann sich deshalb nicht um ihr Kind kümmern - wie so häufig in den letzten Wochen. Leidet die Mutter etwa an einer schlimmen körperlichen Krankheit?
