Klinik am Südring - Die Familienhelfer

SAT.1Staffel 4Folge 35
Folge 35: Der Schein trügt

23 Min.Ab 12

Eine Auszubildende ist sich sicher, von einem One-Night-Stand schwanger zu sein. Doch die Gynäkologin kann den Verdacht der Frau nicht bestätigen. Welche Ursache steckt hinter den Schwangerschaftssymptomen? - Ein Patient kommt mit Gelenkschmerzen in die Praxis. Der Verdacht geht schnell Richtung Anabolikamissbrauch. - Eine Mutter kommt mit ihrem 15-jährigen Sohn in die Praxis. Dieser ist in einem völligen Rauschzustand. Hat er heimlich Drogen konsumiert?

