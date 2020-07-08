Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 38: Zugzwang
23 Min.Folge vom 08.07.2020Ab 12
Ein 16-jähriges Mädchen wird bewusstlos und verletzt an einem verlassenen Güterbahnhof gefunden. Der Teenager gibt vor, sich an nichts erinnern zu können. Wurde das Mädchen mit K.o.-Tropfen betäubt? Oder handelt es sich um einen Raubüberfall? Da nach einem Krankenhausaufenthalt dies jedoch ausgeschlossen werden kann, wird eine Familienhelferin zu Rate gezogen. Die 16-Jährige verstrickt sich immer mehr in Lügen. Was ist an dem alten Güterbahnhof passiert?
