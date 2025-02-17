Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der rasende Herzpatient

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 17.02.2025
Der rasende Herzpatient

Klinik am Südring

Folge 1: Der rasende Herzpatient

45 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Ein Patient, für den endlich ein Spenderherz gefunden wurde, kollabiert bei der letzten Untersuchung vor der OP. - Der verwitwete Vater einer jungen Patientin bricht auf der Geburtstagsfeier seiner Tochter zusammen: Diagnose Blinddarmdurchbruch! Können die Ärzte sein Leben retten? - Ein Kran stürzt in ein Wohnhaus! Das Personal der Klinik muss viele Verletzte versorgen. Darunter auch den mutmaßlich betrunkenen Kranführer, der behauptet, nüchtern zu sein.

Klinik am Südring
Klinik am Südring

Klinik am Südring

