SAT.1Staffel 1Folge 8vom 18.02.2025
Folge 8: Krankenhaus statt Hausgeburt

45 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Komplikationen bei einer Geburt: Die werdende Mutter hat ein Trichterbecken. Wird sie ihr Kind dennoch auf natürlichem Wege bekommen können? - Eine großbusige Frau hat sich beim Haarefärben eine Genickstarre zugezogen. Auf der Röntgenaufnahme erkennt der Arzt einen schiefen Rücken, doch was haben ihre Brüste damit zu tun? - Ein Rollerunfall gibt Rätsel auf! Der verunglückte Jugendliche hat Halluzinationen, doch die Ärzte können körperliche Verletzungen als Ursache ausschließen.

SAT.1
