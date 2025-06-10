Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 14
Klinik am Südring

45 Min.Ab 12

Das Klinik-Team findet in einem Patientenzimmer eine bewusstlose junge Frau. Sie gibt an, ihren Freund besucht zu haben, doch dieser leugnet sie zu kennen. - Ein Schornsteinfeger fällt vom Dach und verletzt dabei eine Teenagerin. Bei der Untersuchung findet der Arzt ein Ödem am Bein des Mannes. Was hat das mit dem Unfall zu tun? - Ein junger Mann leidet seit vier Tagen an Schluckauf. Plötzlich bricht er zusammen und muss notoperiert werden. Finden die Ärzte den Grund dafür?

