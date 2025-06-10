Klinik am Südring
Folge 12: Geheimer Abbruch
45 Min.Ab 12
Eine werdende Mutter bekommt Schmierblutungen und klagt über Magenkrämpfe. Eine Untersuchung ergibt: Sie wurde vergiftet! Das Leben von Mutter und Kind ist in Gefahr ... - Ein Mann kollabiert bei einem Saunagang mit seiner jungen Nachbarin. Sein Zustand ist äußerst kritisch und will sich nicht bessern. - Eine Mutter kommt mit einer verschleppten Erkältung in die Klinik. Als ihr Mann mit den Kindern zu Besuch kommt, kommt es immer wieder zu Komplikationen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1