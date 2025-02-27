Klinik am Südring
Folge 6: Das Panzerherz
45 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Ein Mann erleidet einen Schwächeanfall. Schuld war scheinbar eine Unterzuckerung, die das Ärzteteam der Klinik schnell in den Griff kriegt. Doch kurz darauf verliert der 30-Jährige erneut das Bewusstsein. - Eine junge Frau ist beim Yoga zusammengebrochen und hat kein Gefühl mehr im linken Arm. - Ein Mann schleppt seinen Neffen mit letzter Kraft in die Notaufnahme und bricht zusammen. Der kleine Junge ist schwer traumatisiert und kann nicht sprechen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1