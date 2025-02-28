Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Geplatzt

SAT.1Staffel 1Folge 19
Geplatzt

GeplatztJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 19: Geplatzt

44 Min.Ab 12

Verbrühungen durch eine geplatzte Wärmflasche - aber warum ist Björns Bein plötzlich gelähmt? - Schwere Nachblutungen nach einer Mandelentfernung: Als die Patientin später verschwunden ist, stellt sich heraus: Sie hat ein unglaubliches Geheimnis. - Ein junger Mann ist mit der Fahrerin eines Elektrorollers zusammengestoßen. Die 48-Jährige ist eigentlich sicher im Umgang mit dem Gerät, doch ihr Kreislauf spielte nicht mit. Sie ahnt nicht, was hinter ihren Beschwerden steckt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen