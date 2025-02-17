Beckenbruch mit KinderwunschJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 7: Beckenbruch mit Kinderwunsch
45 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Der harmlose Sturz eines 45-Jährigen führt zu einem Beckenbruch. Die Ärzte müssen herausfinden, warum die Knochen des Patienten so brüchig sind. Die Diagnose verändert das Leben des Mannes entscheidend. - Auf der Kinderstation geht es einem kleinen Patienten schlecht. Die Ärzte vermuten eine Komplikation der gerade überstandenen OP. Doch dann stellt sich heraus, dass das Kind bereits krank war, als es in die Klinik kam.
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Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: SAT.1 & © Season 3: Sat.1