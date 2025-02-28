Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angst vor dem Peiniger

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 28.02.2025
Folge 3: Angst vor dem Peiniger

44 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Eine Hochschwangere wird mit Vorwehen in die Klinik eingeliefert. Doch kurz darauf verschwindet sie plötzlich spurlos. - Ein Mann bangt um seine stark entzündete Hand. Können die Ärzte eine Amputation verhindern? - Das Ärzte-Team kämpft um das Leben einer Frau, die sich bei einem Tandem-Fallschirmsprung schwer verletzt hat. Scheinbar hat der Schirmlenker kurz vor der Landung das Bewusstsein verloren. Aber die genaue Unfallursache ist fraglich.

