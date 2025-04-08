Klinik am Südring
Folge 102: Der ätzende Mechaniker
44 Min.Ab 12
Ein Kfz-Meister wird gemeinsam mit seinem Lehrling in die Notaufnahme gebracht. Der Lehrling hat durch einen Unfall seinen Meister mit einer Autobatterie verletzt. - Eine Jugendliche bringt ihren vor Schmerzen schreienden Bruder ins Krankenhaus. Sie ahnt noch nicht, was hinter den seinen Beschwerden steckt und in welcher Gefahr er tatsächlich schwebt! - Eine Frau erfährt, dass die Möglichkeit besteht, dass ihr Kind eine Behinderung haben könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
