Klinik am Südring
Folge 104: Reiserücktritt
44 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Ein junger Vater wird kurz vor einer Urlaubsreise mit einer Platzwunde in die Notaufnahme eingeliefert. Als der Mann zu seinem Unfallhergang befragt wird, widerspricht er der Aussage seines Sohnes. - Ein Mann kommt von der Montage und hat seither mit starker Übelkeit zu kämpfen. Die Situation spitzt sich nochmals zu, als ein stechender Kopfschmerz hinzukommt. Was letztlich die schmerzhaften Symptome des Mannes hervorruft, sorgt beim medizinischen Team für große Verwunderung.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1