Klinik am Südring

Echt vergessen

SAT.1Staffel 1Folge 105vom 08.04.2025
Echt vergessen

Klinik am Südring

Folge 105: Echt vergessen

44 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Ein älterer Mann ist auf dem Wochenmarkt zusammengebrochen und wird verwirrt in die Klinik eingeliefert. Er kann weder Angaben zu seiner Identität noch seiner Herkunft machen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Was löst die geistige Verwirrung des Mannes aus? - Ein junger Surfer leidet unter starken Magen- und Darmproblemen. Während die Ärzte ihn behandeln, verschlimmert sich sein Zustand.

SAT.1
