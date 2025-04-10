Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der barfüßige Patient

SAT.1Staffel 1Folge 107vom 10.04.2025
Der barfüßige Patient

Klinik am Südring

Folge 107: Der barfüßige Patient

44 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12

Ein Mann rast in das Ende eines Staus. Mit schweren Kopfverletzungen kommt er in die Klinik. Wieso ist der Mann barfuß und erinnert sich an nichts? - Eine Frau ist beim Yoga so unglücklich gestürzt, dass ihre schwere Augenhöhlenverletzung operiert werden muss. Doch die naturbewusste Patientin will partout keine Chemie in ihrem Körper und stellt die Ärzte vor eine besondere Herausforderung. - Eine Mutter vermutet eine Lungenentzündung bei ihrer geschwächten Tochter.

