Klinik am Südring
Folge 107: Der barfüßige Patient
44 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Ein Mann rast in das Ende eines Staus. Mit schweren Kopfverletzungen kommt er in die Klinik. Wieso ist der Mann barfuß und erinnert sich an nichts? - Eine Frau ist beim Yoga so unglücklich gestürzt, dass ihre schwere Augenhöhlenverletzung operiert werden muss. Doch die naturbewusste Patientin will partout keine Chemie in ihrem Körper und stellt die Ärzte vor eine besondere Herausforderung. - Eine Mutter vermutet eine Lungenentzündung bei ihrer geschwächten Tochter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1