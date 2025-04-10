Klinik am Südring
Folge 111: Der gefallene Triathlet
45 Min.Ab 12
Ein junger Mann klappt im Behandlungszimmer zusammen. Übertreibt es der Triathlet mit seinen Sport-Vorbereitungen, oder steckt schlimmstenfalls sogar eine ansteckende Krankheit dahinter? - Eine Sportlehrerin verliert die Kontrolle über ihren Wagen und bekommt in der Notaufnahme Herzflimmern. Können die Ärzte sie retten? - Ein Kind mit Kreislaufproblemen stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Hat das Mädchen mit acht Jahren bereits Herzprobleme?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
