Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Scharf geschossen

SAT.1Staffel 1Folge 116vom 11.04.2025
Scharf geschossen

Scharf geschossenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 116: Scharf geschossen

45 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Ein junges Geschwisterpaar hat mit Wasserpistolen gespielt. Der Junge kommt mit schlimmsten Verätzungen in die Notaufnahme. Die Zeit drängt, denn plötzlich verschlechtert sich der Zustand des Jungen dramatisch und auch bei seiner Schwester werden Verätzungen gefunden, die sie versucht hat zu verbergen. Was haben die beiden Kinder verschwiegen und wodurch kommen die Verätzungen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen