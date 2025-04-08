Klinik am Südring
Folge 120: Selbst ist die Frau
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird verletzt und ohne Bewusstsein im Wald gefunden, die Kleidung zerrissen. Eine Gewalttat? Doch dann machen die Ärzte eine überraschende Entdeckung. - Ein erfahrener Biker ist mit einem Bauwagen kollidiert und hat sich dabei ein Bein gebrochen. Wieso ist er sehenden Auges in sein Verderben gerast? - Ein Mädchen erleidet nach einem Schaukelunfall einen Lungenkollaps. Schnell geht es ihr in der Klinik besser.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1