Klinik am Südring
Folge 122: Der Maskenmann
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt mit schweren Schnittverletzungen in die Klinik. Sie ist in ihrer Wohnung überfallen worden. Doch als auch der Täter eingeliefert wird, der ebenfalls schwer verletzt ist, nimmt der Fall eine überraschende Wendung an. Und: Ein Ehepaar kommt nach einem Campingtrip in die Klinik. Die Frau vermutet bei ihrem Ehemann eine Geschlechtskrankheit. Aber wer hat hier wen angesteckt, oder fehlt dem Mann etwas ganz anderes?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1