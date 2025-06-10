Klinik am Südring
Folge 123: Zieh dich aus, kleine Maus
44 Min.Ab 12
Eine Hockeytrainerin muss zwei ihrer Spielerinnen in die Notaufnahme bringen, beide sind verletzt. Was ist zwischen ihnen passiert? Und warum verhält die eine sich so sonderbar und weigert sich, ihre nasse Kleidung auszuziehen? Die Mediziner machen eine schreckliche Entdeckung. Außerdem: Eine werdende Mutter kommt mit Blutungen auf die Gynäkologie. Ihre ebenfalls hochschwangere Freundin begleitet sie und wird plötzlich selbst zur Patientin.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
