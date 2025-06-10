Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Blut in der Nacht

SAT.1Staffel 1Folge 125
Blut in der Nacht

Blut in der NachtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 125: Blut in der Nacht

69 Min.Ab 12

Eine zweifache Mutter wird völlig geschwächt in die Klinik eingeliefert. Sie spielt ihre Beschwerden herunter, doch dann bekommt sie nachts plötzlich starkes Nasenbluten und Hitzewallungen. Können die Ärzte herausfinden, was ihr fehlt Und: Ein eigentlich erfahrener Kletterer stürzt mehrere Meter in die Tiefe. Wie kam es zu dem Unfall? Und warum hören seine Wunden nicht auf zu bluten?

