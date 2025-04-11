Klinik am Südring
Folge 128: Alarm im Darm
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von seiner Schwester auf die Station gebracht: Er hat sich vergiftet! Schnell wird klar, dass er schlechte Lebensmittel zu sich genommen hat. Doch ist das wirklich der Auslöser für die Beschwerden? Als der Mann Blut spuckt, muss das Personal sofort handeln! Und: Eine junge Frau findet ihren Freund verletzt in ihrer alten Wohnung vor. Hat ihr eifersüchtiger Ex-Freund etwas mit dem Unfall zu tun?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1