Kopfüber ins VerderbenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 129: Kopfüber ins Verderben
45 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Das Klinikteam nimmt die Verletzten eines Bungeepaarsprungs unter ihre Fittiche: Während die Frau durch das Seil kurzzeitig stranguliert wurde und um ihre Sprechfähigkeit bangt, ist ihr Freund kaum ansprechbar und zeigt plötzlich Zuckungen an den Extremitäten. Und: Ein Mann verletzt sich im Fitnessstudio an der Schulter. Plötzlich steht seine Berufsfähigkeit auf dem Spiel. Und zu allem Unglück hat er noch Stress mit seiner Tochter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1