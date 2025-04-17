Wenn der Magen auf die Lunge schlägtJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 132: Wenn der Magen auf die Lunge schlägt
44 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Eine junge Frau leidet seit Monaten unter schlimmem Husten, doch die Lunge ist kerngesund. Können die Ärzte herausfinden, woher der Husten kommt? - Eine Teenagerin schwebt in Lebensgefahr. Als ihr Vater in die Klinik kommt, erkennen die Ärzte, dass in diesem Fall nicht nur medizinische Hilfe von Nöten ist? - Ein Gewitter wütet über einem Volksfest und reißt Familien auseinander: Ein Vater wird schwer verletzt in die Klinik gebracht, von seinem Sohn fehlt jede Spur.
