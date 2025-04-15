Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 134
Folge 134: Momo

44 Min.Ab 12

Eine Frau mit Brustschmerzen wird in die Klinik aufgenommen. Auf Station zeigt sich, dass sie wegen der Beschwerden schon länger in Behandlung ist. Ihr Arzt vermutet eine psychosomatische Ursache, doch die Patientin widerspricht. Auch die Klinikärzte beginnen zu zweifeln, als sich die Symptome zuspitzen. - Ein Fitnesstrainer kommt nach einem Festivalbesuch bunt beschmiert und heftig hustend in die Klinik. Als der Husten schlimmer wird, müssen ihm die Ärzte auf den Zahn fühlen.

