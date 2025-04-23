Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Buntes Allerlei

SAT.1Staffel 1Folge 136
Buntes Allerlei

Buntes AllerleiJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 136: Buntes Allerlei

44 Min.Ab 12

Alle Versuche ein Kind zu bekommen blieben ohne Erfolg. Stattdessen klagt die Patientin über starke Schmerzen im Bauch. Hängt ihr unerfüllter Kinderwunsch mit einer Krankheit zusammen? - Ein Brand in einem Pfadfinderzeltlager führt zu mehreren verletzten Jugendlichen. Doch wie kam es zum Feuer? - Das Opfer einer Prügelei auf dem Schulweg kommt mit einem geschwollenen Gesicht in die Klinik. Der vermeintliche Schläger streitet ab, seinen Freund geschlagen zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen